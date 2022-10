Cerca de metade do valor da contratação pública até setembro passou por concurso público, um dos valores mais elevados de sempre. Quanto aos ajustes diretos, que durante anos foi a principal forma de aquisição de bens e serviços das entidades públicas, representaram um valor 21%.



O Estado assinou contratos de cerca de 7,7 mil milhões de euros nos três primeiros trimestres do ano, de acordo com estatísticas do Portal Base, menos 2,5 mil milhões de euros do que no mesmo período de 2021.









