Com menos dinheiro nos cofres e menos empregados, os quatro maiores bancos privados a operar no nosso país quase duplicaram os lucros em relação aos nove primeiros meses de 2022. Por cada dia que passou, as instituições financeiras ganharam 8,5 milhões de euros, totalizando 2,3 mil milhões no terceiro trimestre de 2023.









A razão deste aumento prende-se com a subida das taxas de juro, que ‘castigou’ os empréstimos concedidos a taxa variável, em especial no crédito à habitação. A margem financeira (a diferença entre aquilo que os bancos cobram pelo crédito que emprestam e o juro com que remuneram os depósitos) alcançou percentagens na ordem dos 84%, no caso do BPI, ou 88,5%, no caso do Santander Totta.

Face a este fenómeno, os aforradores optaram por diminuir os depósitos (à ordem e a prazo) que tinham nos bancos, escolhendo amortizar os empréstimos que tinham, e divergindo as suas aplicações financeiras para outros instrumentos face à fraca remuneração oferecida pelos bancos (para fundos de investimento ou certificados de aforro).