Menos juros travam subscrição de certificados

A mudança de série travou a fundo a corrida aos Certificados de Aforro, como mostram os valores divulgados na quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP): em julho, os portugueses investiram 390 milhões de euros, o valor mais baixo do último ano.



Em média, os portugueses tinham subscrito desde o início do ano 2,5 mil milhões de euros por mês, valor que caiu para uma média 530 milhões em junho e julho, após o Governo ter substituído, a 2 de junho, a série E pela F, com um corte significativo na remuneração da nova série face à anterior: passou de 3,5% para 2,5%.









