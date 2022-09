As reclamações no setor das comunicações diminuíram 9% no segundo trimestre deste ano, face a igual período de 2021, para 25,9 mil. Caíram assim pelo quinto trimestre consecutivo, “afastando-se dos valores registados durante a pandemia.”









Segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), “as comunicações eletrónicas foram as mais reclamadas, com 16,8 mil reclamações (65% do total de reclamações), menos 10% face ao segundo trimestre de 2021”.

Entre abril e junho, as queixas sobre serviços postais também diminuíram (6%) face a igual período do ano passado, situando-se nas 9,1 mil (35% do total), mas subiram em relação ao primeiro trimestre deste ano (mais mil).









Leia também Lei das Comunicações Eletrónicas: Desempregados deixam de cumprir fidelização Quanto a distritos, Lisboa foi o que apresentou o maior número de reclamações (32 por 10 mil habitantes), enquanto Portalegre e Bragança registaram o menor número (sete por 10 mil habitantes).

“Nas comunicações eletrónicas, a Vodafone foi o prestador de serviços que registou mais reclamações, com cerca de seis mil (36%) e também o único que viu subir o número de queixas face a igual período do ano passado (+8%).”