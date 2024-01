A Autoridade Tributária (AT) determinou a aplicação de uma taxa de IVA a 23% sobre o valor dos menus de restaurantes, desde que além dos alimentos (tributados a 6%) incluam refrigerantes ou vinho, produtos taxados naqueles estabelecimentos à taxa máxima.A informação foi avançada na terça-feira pelo Jornal de Negócios e decorre das alterações introduzidas ao código do IVA com o Orçamento do Estado para 2024.