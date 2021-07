Mercado automóvel começa a recuperar

O mercado automóvel está a começar a recuperar. As vendas subiram no primeiro semestre deste ano, com especial destaque para junho. Contudo, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) alerta que o crescimento “não reflete a atual situação do setor”, uma vez que os números de vendas continuam inferiores aos do período antes da pandemia.









Segundo dados divulgados esta quinta-feira pela associação, no mês de junho foram registados mais de 22 mil automóveis, o que representa um aumento de cerca de 62% nas vendas. Nos meses anteriores a recuperação não teve o mesmo ritmo, tendo atingido um crescimento semestral de cerca de 27%, face ao período homólogo.





Apesar dos resultados positivos, a ACAP destaca que "2021 está a revelar-se um ano particularmente difícil para o setor depois de um 2020 em que se verificou uma das maiores quedas de mercado de sempre". O número de veículos vendidos continua bastante aquém do período pré-pandemia, registando-se uma queda de 34,1% face ao ano de 2019, frisa a associação.

Além da pandemia, as vendas de automóveis têm sido também afetadas pela crise dos semicondutores, assistindo-se, em alguns modelos, à “falta de produto para colocação no mercado”.