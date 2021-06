Mercado de auditores é concentrado mas há riscos numa mudança rápida, diz CMVM

A presidente da CMVM disse hoje, no parlamento, que o mercado dos auditores é concentrado, mas considerou que também há riscos numa mudança demasiado rápida pois auditoras mais pequenas podem não ter todas as competências necessárias.

"Há preocupação da CMVM com esse tema, há talvez excessiva concentração do mercado, o que cria problemas de conflitos de interesse muito grandes, mas isso vai com o tempo a uma maior dinamização e chamamento das mais pequenas, que já está a acontecer", disse Gabriela Figueiredo Dias, em audição na comissão de Orçamento e Finanças.

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) defendeu que a regra da rotação obrigatória de auditores nas empresas está já a ter efeito e a fazer mexer o mercado. Contudo, afirmou, "também há riscos associados à escolha de auditores menos capacitados" e não pode a mudança ser tão rápida que crie mais danos do que benefícios.

"Não é qualquer auditor que consegue capacidade, conhecimentos, meios para auditar grandes empresas, grandes bancos", explicou.

Disse ainda Gabriela Figueiredo Dias que a concentração do mercado de auditores em quatro grandes empresas (Deloitte, EY, KPMG e PwC, as chamadas 'big four') é uma tendência internacional, não só portuguesa.

Sobre a supervisão de auditores, a cargo da CMVM, Gabriela Dias disse que há "fatores de satisfação e otimismo", ao mesmo tempo que há nesta matéria "muito a fazer, um longo caminho a percorrer" até porque "leva tempo a modelar comportamentos", mas considerou que há que dar tempo ao tempo uma vez que é uma área de atuação nova.

Ainda na audição hoje no parlamento, a presidente do regulador dos mercados financeiros defendeu que "devia ser objeto de profunda revisão" a regulação dos peritos avaliadores de imóveis e eventualmente da própria supervisão.

A CMVM é responsável por toda a supervisão dos deveres dos peritos avaliadores de imóveis (há 2.000 registados na CMVM), uma área tão ampla que Gabriela Dias disse que faz com que a atuação seja sobretudo baseada no risco, na evidência de problemáticas, uma vez que num universo tão grande de avaliadores não é possível chegar a todas as situações potencialmente problemáticas.

"O ano passado foram emitidos 220 mil relatórios de avaliação", afirmou.

Sobre a bolsa portuguesa ser pouco dinâmica e com empresas a saírem, a presidente da CMVM disse que o mercado não são só as empresas cotadas, mas que há outras áreas, como a dos fundos de investimento que está a crescer e de forma significativa e cujo potencial de crescimento é grande.

A presidente da CMVM falou ainda da redução de trabalhadores e não substituição dos que saem, sobretudo quando tem vindo a adquirir novas competências, e disse que um dos grandes desafios futuros é a evolução tecnológica, uma vez que tem potencial de disrupção dos mercados financeiros que o regulador tem de saber acompanhar, e a modernização da gestão da CMVM.

Na sua intervenção inicial, antes das perguntas dos deputados, Gabriela Dias fez um balanço do seu mandato como presidente da CMVM, que termina no fim deste mês, considerando que os últimos quatro anos ficaram marcados pela proteção do investidor, com prestação de mais informação, emissão de orientações aos investidores e alertas e redução significativa de prazos de resposta a reclamações e a pedidos de informação.

Disse ainda que foram revistos os principais diplomas que enquadram o funcionamento do mercado e que a CMVM passou a ter novas competências de supervisão prudencial e fez da avaliação da idoneidade dos gestores de entidades que supervisiona uma prioridade e reforçou a ação sancionatória.

A CMVM fechou o ano de 2020 com um lucro de 56 mil euros, uma melhoria face aos prejuízos de 719 mil euros registados em 2019, segundo divulgou esta semana.

De acordo com a entidade presidida por Gabriela Figueiredo Dias, a pandemia de covid-19 fez-se sentir "na redução dos rendimentos das taxas praticadas pela CMVM", sendo o resultado atribuível também à "continuação do esforço de redução da despesa".

No fim de 2020, a CMVM tinha 222 trabalhadores (137 mulheres e 85 homens), menos oito que os 230 que tinha em 2019.