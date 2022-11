Mercado de veículos elétricos sobe 22,6% até outubro

O mercado de veículos elétricos cresceu 22,6%, entre janeiro e outubro, com 47.497 automóveis comercializados, segundo dados da ACAP -- Associação Automóvel de Portugal.

Em comunicado, a associação detalhou que só em outubro contabilizaram-se 5.044 unidades, um aumento de 12,4% em comparação com o período homólogo.

Por categoria, em outubro, foram matriculados 4.907 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, 'plug-in' e híbridos elétricos, mais 10,3% do que no mesmo mês de 2021.

Entre janeiro e outubro, este mercado somou 46.843 unidades, um ganho de 21,6% em comparação com os primeiros 10 meses do ano anterior.

"Especificamente observando os veículos elétricos, em outubro de 2022 registou-se um decréscimo de 11,2% em comparação com o mesmo mês de 2021, tendo sido matriculados 1.400 ligeiros de passageiros novos", lê-se na mesma nota.

Já no acumulado dos 10 meses, verificou-se um aumento de 44,4% com 13.592 unidades comercializadas.

Por sua vez, o mercado de elétricos, 'plug-in' e híbridos elétricos de ligeiros de mercadorias mais do que triplicou (270,3%) face ao mês homólogo de 2021, com 137 unidades matriculadas.

Este mercado atingiu as 653 unidades, entre janeiro e outubro, novamente mais do que triplicando (233,2%) o valor obtido no mesmo período de 2021.

No mês de outubro, houve um aumento de 291,4% nas matriculas de veículos ligeiros de mercadorias novos elétricos, em comparação com o mesmo mês de 2021, enquanto, de janeiro a outubro, contabilizou-se um ganho de 253,9%.

No sentido inverso, no que se refere ao mercado de veículos pesados, que inclui os de passageiros e mercadorias, registou-se uma quebra de 100%.

Em termos acumulados, este mercado teve uma descida de 75%, com uma unidade comercializada.