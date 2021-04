Mercadona cresce em Portugal e prepara abertura de mais lojas em 2021

A espanhola Mercadona aumentou as vendas na sua rede de supermercados e online em 5,5% durante o ano passado. Em Portugal, onde a empresa detém 20 lojas, as vendas totalizaram 186 milhões de euros, revelou esta terça-feira a Mercadona durante a apresentação, em Valência, Espanha, dos resultados anuais.O investimento realizado originou a criação de cinco mil postos de trabalho, dos quais 800 em Portugal. Este ano, a empresa prevê investir 1.500 milhões de euros (150 milhões de euros em Portugal) o que implicará a abertura de nove novos supermercados em território nacional.A Mercadona partilhou com os colaboradores 409 milhões de euros em prémios, um valor que ronda os 25% dos lucros gerados.Em ano de pandemia, a empresa implementou mais de 100 iniciativas, cujo custo rondou os 200 milhões de euros, tanto para garantir o fornecimento aos clientes como para assegurar a proteção dos funcionários.