Sem medidas adicionais de liquidez, quase metade das empresas só tem condições para se manter em atividade por mais dois meses. E 10% admitem mesmo só conseguir aguentar mais um mês, de acordo com o inquérito levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Banco de Portugal.A suspensão parcial ou total da atividade devido à Covid-19 está a deixar, de dia para dia, cada vez mais debilitada a saúde das empresas, sobretudo as mais pequenas e as que estão ligadas ao setor do alojamento e da restauração. É este o retrato feito a partir das respostas de 4793 empresas, entre 6 e 10 de abril, ao primeiro inquérito realizado pelo Banco de Portugal e pelo INE a propósito do impacto da pandemia no tecido produtivo do País.Em termos globais, o inquérito indica que 82% das empresas se mantinham em produção ou em funcionamento, mesmo que parcialmente e 16% encontravam-se temporariamente encerradas. A proporção de empresas encerradas (temporária e definitivamente) é maior quanto menor a dimensão. Mas 2% das empresas responderam que já encerraram definitivamente a sua atividade, com predomínio para as micro e pequenas empresas. Uma parte significativa não prevê recorrer aos apoios criados pelo Executivo, com exceção do novo layoff.O setor mais afetado é o do alojamento e restauração com cerca de 55% das empresas encerradas.Apesar da situação, 90% das empresas responderam que vão manter os preços, enquanto 7% até admitem vir a baixá-los no futuro.Num mês, cerca de 163 mil trabalhadores perderam o posto de trabalho, mais de 980 mil estão sem atividade e 1,7 milhões viram o salário reduzido, segundo um estudo do economista Eugénio Rosa.Os clientes bancários afetados pela Covid-19 – quarentena, doentes, a assistir filhos ou netos, layoff, desemprego, trabalhadores independentes com subsídio extra ou cujo setor de atividade foi encerrado – podem beneficiar da isenção de cobrança de comissões nas operações online até 30 de junho. Basta enviar ao banco "um documento que comprove"a situação, diz o Banco de Portugal."Não podemos excluir a nacionalização da TAP", afirmou ontem o primeiro-ministro em entrevista ao ‘Observador’, garantindo ainda que o aeroporto do Montijo avançará.86% das grandes empresas garantem que continuam em funcionamento, com apenas 14% de grande dimensão a declarar ter encerrado temporariamente a atividade.80% das empresas em funcionamento ou temporariamente encerradas reportaram um impacto negativo na sua atividade e 5% dizem registar um impacto positivo.37% das empresas responderam terem registado uma redução superior a 50% do volume de negócios na semana de 6 a 10 de abril.75% é a redução do volume de negócios das empresas ligadas ao alojamento e à restauração - o setor mais afetado - que ainda não encerraram definitivamente.61% das empresas reduziram o número de trabalhadores ao serviço, com destaque para os setores do alojamento e restauração e dos transportes e logística.90% dos negócios ligados ao setor da restauração e do alojamento reduziu pessoal recorrendo ao layoff simplificado, uma das medidas criadas pelo Governo.54% das empresas já beneficiaram ou planeiam beneficiar da suspensão do pagamento de obrigações fiscais e contributivas, reduzindo pagamentos ao Fisco e Segurança Social84% das respostas apontam a falta de encomendas ou de clientes como os principais fatores para a redução do volume de negócios registado na última semana.