Mais de metade dos trabalhadores por conta de outrem têm um salário-base de, no máximo, 800 euros, segundo dados da Segurança Social relativos a remunerações, empresas e contribuições. As empresas mais pequenas são, em média, as que pagam os salários-base mais baixos.



A informação disponibilizada este mês pela Segurança Social, e citada esta terça-feira pelo Jornal de Negócios, diz respeito ao mês de junho e mostra que é no escalão entre os 600 e os 800 euros que se concentra a maioria dos trabalhares, mais de metade dos quais mulheres.









Ver comentários