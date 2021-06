O confinamento a que o País esteve sujeito entre 15 de janeiro e 15 de março devido ao agravamento da pandemia acentuou a queda de passageiros que utilizavam os transportes públicos. O metropolitano de Lisboa destaca-se nas perdas, com uma queda de 70,8% no primeiro trimestre, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).