Micro e pequenas empresas adiam pagamentos ao Fisco

São os últimos dados do Ministério das Finanças: 96% dos pedidos de adiamento dos pagamentos ao Fisco foram requeridos pelas micro e pequenas empresas.

No caso das retenções de IRS dos empregados (que todos os meses devem ser entregues ao Estado) estas podem ser feitas até seis prestações, sem qualquer pagamento de garantia. Em termos de volume de dinheiro, as micro e as PME são responsáveis por 51% do montante ...

