Os pensionistas que recebem as prestações através da Segurança Social (SS) ganharam ontem mais meia pensão, uma das medidas do Governo para reduzir o impacto da inflação, mas pelo menos 23 mil reformados da banca ficaram de fora, segundo fonte sindical do setor.



Esta subida de 50% nas pensões só acontece uma vez, em outubro, e não é um bónus, mas uma antecipação das subidas previstas para 2023.









