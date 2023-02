Em protesto contra a subida do custo de vida e pelo aumento dos salários, milhares de trabalhadores de todo o País associaram-se esta quinta-feira ao denominado “dia de indignação” da CGTP, com manifestações, protestos e greves, nos setores público e privado.





“Que grande dia de luta. Em todo o País os trabalhadores mostraram o seu descontentamento”, disse Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, em cima de um palanque montado frente à Assembleia da República, em Lisboa, num discurso com que encerrou um desfile entre o Largo Luís de Camões e o edifício do Parlamento.





Considerando que as manifestações desta quinta-feira foram uma resposta à “degradação das condições de vida” em Portugal, Isabel Camarinha explicou ainda que “todos os setores exigem às empresas e ao Governo aquilo que é seu por direito, que é ter uma vida digna, acabar com esta redução brutal do seu poder de compra”.