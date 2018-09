Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Millennium/BCP deu alerta para milhões de filho de José Eduardo dos Santos

Banco português foi uma das instituições que alertou para o dinheiro desviado por Zenu.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 09:36

O banco português Millennium/BCP foi uma das instituições financeiras que deram o alerta para o dinheiro desviado pelo filho do ex-presidente da República de Angola José Eduardo dos Santos.



Tudo ocorreu em 2017, quando foram transferidos 24,8 milhões de euros para uma conta da sociedade Mais Financial Services no Millennium/BCP em Lisboa.



Logo após essa transferência, foram redistribuídos 15 milhões de euros por uma série de outras empresas, o que chamou a atenção do ‘compliance’ (departamento encarregue de fiscalizar a legalidade das operações financeiras) do banco liderado por Miguel Maya que começou a investigar, pode ler-se na acusação contra José Filomeno dos Santos, conhecido como Zenu.



A Mais Financial Services é uma sociedade de que Zenu é titular em conjunto com o sócio Jorge Gaudens.



O banco português considerou "inconsistentes" as movimentações financeiras realizadas tendo em consideração a atividade da Mais Financial Services.



Fonte do Millennium/BCP confirmou ao Correio da Manhã a atuação do ‘compliance’ do banco.