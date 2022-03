Minibolsa em Portugal

O PSI20 negoceia, esta sexta-feira, pela última vez com as 19 cotadas, passando na segunda-feira para apenas 15, o que tornará a Bolsa de Lisboa numa das praças mais pequenas da Europa, contrariando a tendência, por exemplo, da Bolsa Alemã.Novabase, Ibersol, Pharol e Ramada são as empresas despromovidas do índice de referência da Bolsa nacional, como avançou a BAN&N Research Unit, após anunciada a revisão das regras da praça Euronext Lisboa.A obrigatoriedade de haver um mínimo de 18 títulos deixa de existir, "depois de anos em que não foi possível ao PSI fazer jus ao nome – era PSI20, mas desde 2014 que não conseguia alcançar esse número", lê-se no comunicado da BAN&N.O mercado de capitais nacional decidiu rever as regras do índice e, além do critério de velocidade do volume de negociação (mínimo de 15% das ações em Bolsa têm de ser negociadas num período de 12 meses), passou a ser definido um valor mínimo de valor de mercado das empresas com base nos títulos efetivamente disponibilizados para negociação, o chamado ‘free float’, que acabou por ser o responsável pela saída das quatro empresas.