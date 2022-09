O Ministério Público pediu esta sexta-feira a invalidade da Declaração de Impacto Ambiental relativa ao projeto de transformação da Base Aérea do Montijo em infraestrutura complementar ao Aeroporto de Lisboa, bem como as novas acessibilidades de acesso àquele equipamento. O pedido surge a pretexto de um processo administrativo que corre no Tribunal de Almada.









No parecer referente ao pedido impugnatório solicitado pelo grupo de cidadãos ‘Negociata’ - Ninguém Espera Grandes Oportunidades Com Investimentos Anti-Ambiente, divulgado esta sexta-feira pela Lusa, o Ministério Público refere que a Declaração de Impacto Ambiental “não apenas extravasa a sua esfera de apreciação, avançando para a prescrição no domínio do ordenamento do território, como subverte o sistema de planeamento e programação territorial, incluindo na dimensão do enquadramento europeu”.

Relembre-se que em dezembro de 2019, o grupo de cidadãos ‘Negociata’ interpôs uma providência cautelar para suspender a Avaliação de Impacto Ambiental relativa ao novo aeroporto do Montijo e requereu que não fosse emitida a respetiva declaração.