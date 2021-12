Ministério Público quer 3,3 mil milhões perdidos a favor do Estado

O Ministério Público (MP) quer que, no âmbito da acusação no processo das Parcerias Público-Privadas (PPP), seja declarada a perda a favor do Estado de mais de 3,36 mil milhões de euros em vantagens que as concessionárias e subconcessionárias de autoestradas terão obtido com a prática de alegados factos ilícitos.O MP quer também que as empresas, os seus representantes legais à data dos factos e, solidariamente, Paulo Campos, ex-secretário de Estado das Obras Públicas, Carlos Costa Pina, ex-secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e o património deixado por Almerindo Marques, ex-presidente das Estradas de Portugal recentemente falecido, sejam condenados a pagar ao Estado o valor das vantagens que não foi possível apropriar em espécie.