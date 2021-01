Apesar das medidas estarem ainda a ser discutidas, deverão passar "pelo encerramento de um conjunto de atividades", assim como o regime de 'take away' para os restaurantes.







"Aquilo que devemos ponderar como plausível é o quadro que vigorou durante o mês de abril ou o quadro que vigorou durante a primeira quinzena do mês de maio", disse o ministro em conferência de imprensa após a Concertação Social.



"Temos que preservar a capacidade de resposta do nosso serviço de saúde", afirmou o ministro. As medidas serão anunciadas no decorrer da próxima semana.





Recorde-se que o Governo aprovou esta quinta-feira o prolongamento até junho de 2021 do apoio à retoma progressiva, que passa a garantir 100% do salário aos trabalhadores em 'layoff', e que é alargado a sócios-gerentes.



Siza Vieira considerou que a atual situação "é preocupante", anunciando também o reforço do apoio aos trabalhadores independentes.

Siza Vieira lembrou que nessa altura mantiveram-se em funcionamento a indústria e a construção civil, mas encerraram atividades como "o pequeno comércio não alimentar" e a restauração que funcionava apenas em regime de 'take away' com entrega ao domicílio.