Ministro da Economia defende estratégia ibérica para zona de fronteira de Portugal e Espanha

Sessão de trabalho visou preparar a Cimeira Ibérica que decorrerá na quarta-feira em Valladolid, Espanha.

16:38

O ministro da Economia, Pedro Siza Viera, defendeu esta terça-feira a implementação de uma estratégia comum entre Portugal e Espanha para ajudar a resolver os problemas das zonas de fronteira.



"Há um grande consenso entre os presidentes das câmaras [das zonas da fronteira] relativamente à identificação dos problemas e às estratégias para os resolver e é isso que agora vamos discutir com o Governo de Espanha, para que a estratégia possa ser verdadeiramente uma estratégia ibérica", afirmou.



Pedro Siza Viera falava em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, à saída de uma reunião com os presidentes das câmaras que integram as comunidades intermunicipais da Beira Baixa e das Beiras e Serra da Estrela e onde também estiveram presentes o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.



A sessão de trabalho prolongou-se pela manhã e visou preparar a Cimeira Ibérica que decorrerá na quarta-feira em Valladolid, Espanha.



No final do encontro desta terça-feira, o ministro da Economia prometeu que a questão das zonas de fronteira estará em cima da mesa, já que sofrem dos mesmos problemas nos dois países.



"A fronteira entre Portugal e Espanha é das fronteiras mais desertificadas e envelhecidas da Europa. Ao contrário do que sucede noutras regiões de fronteira, que são normalmente zonas muito desenvolvidas, estas precisam de uma atenção especial", afirmou.



Pedro Siza Vieira prometeu ainda que os dois países vão procurar o apoio da União Europeia para desenvolver as ações que venham a ser concertadas.



"Vamos tentar levar à União Europeia os problemas específicos da zona raiana e tentar também desenvolver em conjunto uma estratégia de combate ao despovoamento e ao envelhecimento", acrescentou.



Questionado sobre a concretização do IC31 (via que permitirá ligar o distrito de Castelo Branco), o ministro da Economia não adiantou que obras ou investimentos concretos estão em cima da mesa, referindo apenas que essa é uma das obras que têm de ser "ponderadas" no âmbito do Plano Nacional de Investimentos em Infraestruturas, que se encontra em preparação.