O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, apelou esta terça-feira a um maior envolvimento das empresas açorianas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), considerando que até agora essa participação tem sido insuficiente.“Fiquei contente com a participação das empresas açorianas nas agendas mobilizadoras, mas não é suficiente. Nós precisamos ainda de muito maior participação nos outros concursos que vão abrir”, sublinhou o governante, durante uma audição na Comissão de Inquérito às Agendas Mobilizadoras, criada pela Assembleia Legislativa dos Açores.