Ministro das Finanças afasta nova injeção no Novo Banco até ao final do ano

Vai haver nova injeção de capital no Novo Banco por causa da pandemia de covid-19? Não até ao final deste ano, garante o ministro das Finanças, João Leão, que considerou "extemporâneas" as declarações do presidente do banco esta semana sobre um eventual reforço de capitais para fazer face á crise provocada pelo novo coronavírus.

"A questão não se coloca neste Orçamento Suplementar", respondeu Leão à deputada do BE Mariana Mortágua.

Mortágua tinha tentado saber se haverá uma cláusula no contrato assinado entre o Estado e a Lone Star que preveja uma injeção extraordinária em caso de pandemia, como noticia hoje o Público, mas Leão assegura que "a notícia faz confusão" entre as garantias públicas de 3,9 mil milhões garantidas nesse acordo e eventuais reforços de capital necessários para cumprir rácios exigidos aos bancos por causa da crise.

"Não está prevista nenhuma verba para além dos 3,9 mil milhões", assegurou o ministro das Finanças, garantindo que "não há relação direta entre a pandemia ou uma crise extrema e o que o NB pode invocar" no âmbito do contrato assinado com o Estado.

Ainda assim, o governante admitiu que "podem colocar-se questões no futuro" relacionadas com os efeitos da crise e vincou que "os rácios de capital dos bancos são para cumprir".

Ou seja, admitiu João Leão, "teria de se encontrar mecanismos de injecção de capital no Novo Banco". Leão afirma, contudo, que nesse cenário "se houvesse intervenção do Estado seria enquanto accionista".