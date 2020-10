Ministro das Finanças apresenta hoje proposta de Orçamento do Estado do Governo

O ministro das Finanças apresenta esta terça-feira publicamente, numa conferência de impensa, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, que prevê uma recessão de 8,5% este ano e um crescimento da economia de 5,4% no próximo.

No documento, já entregue à Assembleia da República pelo ministro, João Leão, na segunda-feira à noite, o Governo estima que a economia volte a crescer 3,4% em 2022, "ano em que se alcança um nível de PIB equivalente ao registado no período pré-crise pandémica".

Segundo a proposta de Orçamento, também será em 2022 que Portugal voltará a cumprir as regras impostas por Bruxelas relativas ao défice orçamental, que deverá atingir 7,3% do PIB em 2020, 4,3% em 2021 e 2,8% em 2022.