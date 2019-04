Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro das Finanças apresenta Programa de Estabilidade 2019 - 2023

Dados dos últimos anos mostram que 2019 poderá ser o ano de erradicação do défice.

10:47

O ministro das Finanças, Mário Centeno, e os respetivos Secretários de Estado vão apresentar o Programa de Estabilidade 2019 - 2023 às 12h00, no ministério, em Lisboa, foi esta segunda-feira anunciado.



O ministro das Finanças já tinha garantido que no Programa de Estabilidade a previsão de défice para 2019 será de 0,2%, mas os dados dos últimos anos mostram que este poderá ser o ano de erradicação do défice.



Em entrevista ao Público, no início de abril, perante a pergunta se iria manter a meta de um défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) para o corrente ano, Mário Centeno respondeu afirmativamente. Isto apesar de o resultado de 2018 ter ficado em 0,5%, melhorando a última estimativa do Governo que apontava para 0,7%.