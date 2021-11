Ministro das Finanças descarta reação das agências de 'rating'

O ministro das Finanças, João Leão, disse esta quarta-feira em Lisboa que o Governo não está à espera que as agências de 'rating' mudem as suas perspetivas sobre Portugal devido ao 'chumbo' da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

"Não antecipamos esse risco", disse esta quarta-feira aos jornalistas João Leão quando questionado acerca da reação das agências de 'rating' à rejeição, pelo parlamento, da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O ministro de Estado e das Finanças falava no final da sessão solene do 175.º aniversário do Banco de Portugal (BdP), que decorreu hoje no Museu do Dinheiro, em Lisboa, e contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.