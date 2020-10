Ministro das Finanças diz estar otimista com aprovação do Orçamento do Estado para 2021

O ministro das Finanças, João Leão, disse esta terça-feira estar "otimista" com a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, considerando que a proposta orçamental responde às preocupações dos partidos que são parceiros do Governo no parlamento.

"Estou convencido que este é um orçamento bom para Portugal e portanto penso que, com diálogo e disponibilidade negocial, o orçamento será aprovado", afirmou João Leão na conferência de imprensa de apresentação do orçamento do Estado para 2021, em Lisboa.

Segundo o governante, desde o início do processo negocial, no verão, que o "Orçamento do Estado foi procurando responder às principais questões colocadas pelos parceiros parlamentares".

Questionado especificamente sobre a viabilização do orçamento pelo BE, disse que o Governo foi ao encontro das reivindicações colocadas pelo partido na criação do novo apoio social (destinado a trabalhadores com redução de rendimentos devido à crise pandémica), na limitação de despedimentos nas grandes empresas com lucros ou que usufruam de determinados benefícios fiscais e na contratação de mais profissionais de saúde em 2021.

"Estamos numa fase de diálogo, é natural que neste processo haja momentos de aproximação e discussão", afirmou.