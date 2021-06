Ministro defende que não havia impedimento no OE2021 à injeção de capital no Novo Banco

O ministro das Finanças, João Leão, defendeu esta quarta-feira que o Orçamento do Estado para 2021 "não previa qualquer impedimento" ao financiamento do Fundo de Resolução, apesar da votação em sentido contrário no parlamento, referindo ser comum existirem alterações orçamentais.

"O que havia não era bem uma autorização de despesa. Formalmente é considerada uma dotação orçamental. O que havia era uma dotação prevista que dava enquadramento no orçamento a esta operação. A lei do Orçamento do Estado não previa qualquer impedimento", disse hoje João Leão no parlamento.

O ministro de Estado e das Finanças respondia à deputada do CDS-PP Cecília Meireles numa audição da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.