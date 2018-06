Pedro Marques nega injeção de verbas na TAP pelo Estado

"Não está prevista", disse ministro.

Por Lusa | 18:25

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas sublinhou esta quarta-feira que o relatório do Tribunal de Contas (TdC) sobre a recompra da TAP confirma a regularidade do processo e afastou injeções de dinheiro do Estado na empresa.

Em declarações aos jornalistas, no parlamento, à marquem do debate quinzenal com o primeiro-ministro, Pedro Marques afirmou que o relatório, esta quarta-feira conhecido, "vem confirmar a regularidade legal da operação" e a sua "eficácia de o Estado recuperar o controlo sobre a empresa", ao mesmo tempo que aponta algumas ineficiências.

Depois, sobre eventuais responsabilidades futuras do Estado no "financiamento e situação financeira da empresa", o governante relativizou, afirmou que o Estado tem "a responsabilidade que tem um qualquer acionista" e que "não está prevista" qualquer injeção de dinheiro na transportadora.