65 mil pessoas testadas à Covid-19 nas escolas. Testes recomeçam na próxima terça-feira

Ao minuto Atualizado a 12 de mar de 2021 | 13:00

12:56 | 12/03 "Sabemos que as escolas tinham um conjunto de medidas paraa prevenção da covid, estão em curso conjunto de medidas suplementares para segurança na escola", anuncia Tiago Brandão Rodrigues.



Desde o início da testagem foram testadas 65 mil pessoas entre alunos, pessoal docente e não docente.









12:42 | 12/03 Apoios no desporto Setor do desporto teve um apoio de 76 milhões de euros. Esta sexta-feira é anunciado um "robusto" reforço de 65 milhões para o setor e a criação de um fundo de recuperação da atividade desportiva.



Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação e do Desporto, anuncia uma linha de crédito de 30 milhões de euros.



12:36 | 12/03 O Conselho de Ministros vai alargar o programa Apoiar que visava atribuir a fundo perdido das empresas uma compesação de 20% da quebra de faturação.



Será também alargado o programa apoiar rendas: as candidaturas começam a 25 de março.



Os limites dos apoios vão aumentar para empresas que tiveram quebra da faturação de 50%.







12:32 | 12/03 Apoio ao setor da cultura O Governo prolonga por três meses apoio extraordinário a trabalhadores do setor da cultura.



O apoio as editoras independentes será também num valor de 1 milhão e 200 mil euros; o apoio aos museus será de um milhão de euros. Serão também direcionados 1.1 milhões de euros para atividades artísticas.

O Governo prolonga por três meses apoio extraordinário a trabalhadores do setor da cultura.O apoio as editoras independentes será também num valor de 1 milhão e 200 mil euros; o apoio aos museus será de um milhão de euros. Serão também direcionados 1.1 milhões de euros para atividades artísticas. O setor do turismo terá, no total uma linha de crédito no montante de 300 milhões de euros, para as empresas médias e grandes do setor do Turismo com quebras de faturação superiores a 25%.







12:26 | 12/03 Aprovadas medidas de reforço linha de financiamento para setor social no valor de 227 milhões de euros, com prorrogação até ao final de 2021.

12:20 | 12/03 É agora a vez da Ministra do trabalho, Ana Mendes Godinho, que anuncia o alargamento do layoff simplificado a atividades afetadas pelo encerramento de outras.



É também alargada a aplicação do layoff simplificado aos sócios-gerentes. Foi igualmente prorrogado o apoio à retoma até finaç de setembro de 2021, permitindo uma maior estabilidade às empresas.



Os setores do turismo e cultura têm um regime especial, com a retoma progressiva e isenção total de contribuição contributiva relativamente à entidade empregadora.







12:16 | 12/03 Em termos de matéria de fiscalidade, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais anuncia a aprovação, até ao final deste semestre, manter a entrega de iva trismestral em emprestações de 3 ou 6 mensalidades sem juros. É também aplicada a medida aplicada já em fevereiro, com a extensão do iva mensal que pode ser entregue em prestações pelas micro empresas.



As empresa de restauração, alojamento e cultura, independentemente da quebra de faturação, poderão entregar iva mensal em 3 ou 6 prestações.



No que diz respeito ao IRC, as empresas, tal como as pessoas podem ter reembolso ou ter que pagar (auto liquidação) entre maio e agosto. "Estamos a permitir que todas a peqenas e médias empresas possam entregar a autoliquidaçao em 4 prestações", afirma.











12:07 | 12/03 Siza Vieira: "País deve assegurar que mantém o nível baixo de contágios" O Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirma que o País deve assegurar que mantém o nível baixo de contágios, para asseurar a atividade económica e social do País.



A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, participam esta sexta-feira numa sessão de apresentação das medidas aprovadas em Conselho de Ministros no Palácio da Ajuda, em Lisboa.