Regulação é o que o sistema financeiro pede em relação à moeda digital. Norberto Rosa, da Associação Portuguesa de Bancos, pegou no tema e afirmou esta quinta-feira, na conferência ‘Banca do Futuro’, do ‘Jornal de Negócios’, que a falta de “segurança jurídica” é uma das grandes preocupações do setor.









No encontro, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, deixou um aviso sobre cibersegurança. “A digitalização traz desafios, porque os fornecedores de tecnologias de informação das instituições são sempre os mesmos”, ou seja, um ciberataque seria catastrófico, alertou.

As alterações climáticas foram também um dos temas quentes em debate. A transformação económica necessária para dar resposta ao problema causa “mais pressão” na banca. No entanto, apesar do clima de incerteza, os líderes dos principais bancos - CGD, BCP, BPI, Novo Banco e Santander - consideram estar preparados para os desafios.





Ao intervir na conferência, o presidente do Crédit Suisse, António Horta Osório, lamentou o valor do salário médio nacional. “É dramático que se ganhe 1000 euros, quando na Irlanda é o dobro”. E foi mais longe.“Estamos satisfeitos com o nosso nível de riqueza? A ambição não deveria ser maior?”, questionou.