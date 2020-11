Montepio com prejuízo de 56,8 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2020

O Banco Montepio registou um prejuízo de 56,8 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, depois dos lucros de 17,7 milhões obtidos no mesmo período de 2019, revela uma comunicação enviada pela instituição à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.









“Estes resultados devem-se aos impactos desfavoráveis da pandemia Covid-19, que promoveram a necessidade de maior reforço de imparidades e provisões, e levaram à diminuição dos níveis de atividade dos agentes económicos”, fez saber a instituição financeira.

Relativamente aos custos operacionais sinalizados pelo banco no comunicado, estes atingiram no período em apreço 192,8 milhões de euros, contra os 189,7 milhões registados no mesmo período do ano passado, “evidenciando os efeitos da atualização salarial e dos investimentos concretizados em renovação e modernização tecnológica no âmbito da transformação digital que o Banco Montepio tem em progresso”.





No final de setembro, o grupo tinha 3927 trabalhadores em Portugal, menos 35 do que no mesmo mês de 2019. O banco está atualmente num processo de reestruturação que deverá levar à saída de entre 600 e 900 trabalhadores nos próximos anos.