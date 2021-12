Montepio: Eleições para o mandato 2022-2025

Os tempos que vivemos não são dados a aventuras ou ambições de poder. Requerem soluções prudentes e eficazes, baseadas na experiência, no conhecimento, no rigor e na colaboração.Respondo com orgulho e sentido de responsabilidade pelos últimos 23 meses: em contexto de pandemia e de incerteza financeira, fizemos a necessária rutura com o passado, estabilizámos a nossa atividade e as nossas equipas, eliminámos ruídos, e apresentámos resultados positivos nos principais indicadores financeiros.O Grupo Montepio voltou a crescer em número de associados, a margem associativa também aumentou, e como um todo regressámos a resultados operacionais positivos. Até mesmo o Banco Montepio, que opera num setor muito impactado pela pandemia, já se encontra na senda dos resultados positivos.Este trabalho de sucesso tem sido alcançado com o esforço e dedicação de um conjunto muito alargado de pessoas que merecem o meu mais profundo reconhecimento: todos os colaboradores do grupo. Defendemos a estabilidade na estratégia, a ambição na ação e a solidez e a fiabilidade na sua execução. Connosco os associados sabem com o que podem contar: transparência, sentido de responsabilidade e uma defesa intransigente do bem comum e do mutualismo. Obrigado, pela crescente confiança que nos transmitem.Nunca em 181 anos de atividade necessitámos de qualquer intervenção pública, nunca necessitámos do apoio dos contribuintes. Assim será no futuro!Estão já a decorrer as eleições para os órgãos sociais da Montepio Geral - Associação Mutualista.É o momento mais decisivo da história da Mutualista, que está numa situação financeira crítica e exige uma intervenção imediata.A Lista B é a única que oferece aos associados do Montepio a esperança de recuperar do desastre financeiro em que a Associação Mutualista se encontra, no respeito pelos valores do mutualismo.Ninguém da Lista B deve alguma coisa a Tomás Correia, condenado judicialmente e o principal responsável pelo descalabro do Montepio, com a ajuda declarada e inequívoca de Virgílio Lima (Lista A) e de Pedro Alves (Lista D).O único voto útil, que permite salvar o Montepio, é o voto na Lista B, onde os candidatos são, de facto, competentes nas áreas de atuação do Montepio e descomprometidos, quer com o passado quer com quaisquer interesses partidários ou corporativos.Mais do que palavras, temos soluções credíveis e a capacidade para as executar.Falar a verdade sobre a situação da Associação Mutualista Montepio, é esse o nosso compromisso solene.E vamos exigir que todos assumam as suas responsabilidades, desde logo o Estado, que permitiu que as coisas chegassem a este ponto.É preciso que não se deixe de votar. É preciso fazer parte da mudança!Todas as instruções de como votar, e conhecer a nossa equipa e as nossas propostas no endereço www.votalistab.pt A Associação Mutualista Montepio está a votos. Muitos são os que se mostram com vontade de mudança. E têm razão.É uma casa que se apresenta cinzenta, com problemas que se foram adensando nos últimos tempos. Com sucessivos resultados negativos e perda de valor. Porque há muito tempo os mesmos estão na sua gestão. E, pasme-se, oferecem… a continuidade.Desta vez, a continuidade não é um caminho. O poder vigente já deu provas de que está cansado, está gasto. Não tem capacidade para continuar e tarda em passar o testemunho.A Associação Montepio precisa de se regenerar. De dar lugar a uma geração de profissionais qualificados, com provas dadas de gestão com lucros. Homens e mulheres que existem dentro do Grupo, mas a que não têm sido dadas as merecidas oportunidades. Porquê? Talvez porque, quem está, "alapou-se" no poder. Sem perceber o que está em jogo: a sustentabilidade da Associação Mutualista Montepio, a transmissão do testemunho para uma geração que olha pelas pessoas, que quer fazer do Montepio uma verdadeira casa voltada para o interesse de todos os Associados e para todos os Trabalhadores. E isso só é possível através do voto na Lista D. De Democracia. Onde se encontra essa força que emerge de dentro.É a hora da mudança. Serena mas responsável e, acima de tudo, competente e solidária. É a escolha entre nos mantermos no nevoeiro do passado, ou fazermos a sementeira que vai garantir o futuro do Montepio.