Moratória e crédito para rendas têm de ser pagos num ano

As famílias que deixarem de conseguir pagar as rendas da casa vão poder usufruir de uma moratória ou de um empréstimo sem juros durante o estado de emergência e mês seguinte, mas terão de saldar os valores em dívida no prazo de um ano para que o contrato não cesse e não sejam despejados, segundo a proposta de lei do Governo que será debatida e votada amanhã no Parlamento.

Para recorrer a estes dois mecanismos, os inquilinos devem comprovar uma perda de rendimento acima de 20% face ao mês anterior ou ao período homólogo do ano anterior ou demonstrar que, para pagar a renda, passem a ter uma taxa de esforço acima de 35% do rendimento de todo o agregado. Os arrendatários poderão sempre escolher a modalidade de apoio. O crédito será concedido, sem juros, pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e cobrirá apenas a diferença entre o valor da renda e o remanescente após aplicada a taxa de esforço de 35%.

Se os inquilinos optarem pela moratória, os senhorios poderão também pedir um empréstimo sem juros para compensar o valor da renda mensal, devida e não paga, desde que, por este motivo, o rendimento desça abaixo de um IAS (438,81 euros), refere ainda a proposta do Governo.

Os valores em dívida, seja pelo recurso ao crédito ou moratória, terão de ser obrigatoriamente pagos nos 12 meses imediatamente seguintes ao período em que vigore o apoio em prestações mensais não inferiores a um duodécimo do montante total em falta. No caso dos inquilinos, a prestação será paga juntamente com a renda de cada mês.

Já os senhorios com contratos não habitacionais, como comerciantes ou restaurantes, poderão recorrer a igual diferimento de rendas, mas não terão direito ao empréstimo sem juros do IHRU.



Inquilinos e senhorios protestam

Nem inquilinos nem senhorios estão satisfeitos com a proposta de lei do Governo que prevê a possibilidade de moratória ou crédito para pagar as rendas durante o estado de emergência. "É incompreensível como é que as famílias depauperadas depois vão ter de pagar a renda mais a prestação da dívida, agravando a sua situação económica", protesta o presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho.



Já os proprietários temem ver-se depois ainda mais endividados se ao recorrem ao crédito por falta de pagamento das rendas, depois não venham a receber o valor devido e vencido.



Perguntas e respostas

– Qual a penalização prevista para o inquilino ou senhorio que tenha recorrido ao crédito do IHRU e não pague a dívida no prazo de um ano?

– O regulamento está ser elaborado pelo IHRU, devendo este regulamento prever as condições quanto ao acesso, amortização e eventuais penalidades, revela o gabinete da secretaria de Estado da Habitação, tutelada por Ana Pinho.



– Durante a moratória, os senhorios terão de continuar a pagar IMI e IRS, mesmo que não estejam a receber renda?

– As obrigações fiscais dos senhorios devem ser cumpridas. O pagamento de IRS será feito com base no rendimento recebido. No caso do IMI, não há alteração.



– Como vão funcionar estes apoios para a habitação social pertencente ao Estado Central e autarquias?

– É prevista a possibilidade de moratória para todas as entidades públicas que tenham imóveis em arrendamento, independentemente do regime, cabendo a estas a decisão.



– Qual a sanção para o inquilino que recorra à moratória e depois não pague a dívida?

– O senhorio tem ao seu dispor todos os meios já existentes para cobrar a dívida através do despejo e resolução do contrato.