Mordomias da NATO em Lisboa custam 300 mil euros

Termina esta segunda-feira, em Lisboa, a 67ª Sessão Anual da Assembleia Parlamentar da NATO. Dezenas de representantes dos 30 Estados-Membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, bem como um alargado painel de países parceiros discutiram temas-chave relacionados com a segurança euro-atlântica.









Para receber e instalar toda esta gente, a Assembleia da República gastou mais de 140 mil euros. Só em disponibilização de espaços e refeições em hotéis foram mais de 114 mil. A que se devem somar mais de 16 mil euros em viaturas com motorista e oito mil num serviço de hospedeiras. Os serviços técnicos de audiovisual custaram mais 156 mil euros. O evento termina esta segunda-feira com a intervenção do primeiro-ministro e um encontro do mesmo com a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi.