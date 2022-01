A Marinha foi a sua grande paixão. Como primeiro-tenente especializou-se em aviação (foi observador aeronáutico) e chegou a pilotar hidroaviões quando nem existia Força Aérea. Saiu com a patente de Comandante de Mar e Guerra para satisfazer um pedido de Manuel Ribeiro Espírito Santo Silva, que, em 1955, lhe abre as portas do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (BESCL).