Morreu Oliveira Costa, o banqueiro que afundou o BPN

Protagonizou o primeiro grande escândalo financeiro na Democracia portuguesa, que culminou com a nacionalização do Banco Português de Negócios em 2008, deixando um buraco de 4,6 mil milhões de euros que está a ser pago até hoje.Foi condenado a 15 anos de prisão por burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. José de Oliveira Costa morreu ontem aos 84 anos.Formado em Economia pela Universidade do Porto, entra para o governo em 1985 pela mão do antigo colega do Banco de Portugal Aníbal Cavaco Silva, que lhe entrega a secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais.A missão seria remodelar o quadro dos impostos em Portugal, adaptando-os à realidade europeia. Supervisiona a reforma fiscal que introduz o IRS, IRC e o IVA, e no ano da primeira liquidação de imposto (1989) vai pessoalmente supervisionar a introdução de dados dos contribuintes no serviço central de Finanças nas Amoreiras.Um ano depois cai em desgraça. Uma investigação da PJ aos chamados perdões fiscais descobre um despacho com a sua assinatura que confere um perdão de 2,1 milhões de euros à Cerâmica Campos. Sai do governo e é convidado por Humberto Costa Leite para o Finibanco. Mas Oliveira Costa quer ser patrão e não empregado.Reúne um conjunto de investidores e resgata das mãos de Américo Amorim o BPN. Funda a SLN e começa a diversificar negócios, muitos deles com contornos suspeitos. É detido em novembro de 2008.