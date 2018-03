Mossack Fonseca vai fechar portas após escândalo dos Papéis do Panamá

Sociedade de advogados esteve nas bocas do mundo (pelas piores razões) em 2016.

A Mossack Fonseca, firma de advocacia panamiana que esteve no centro da investigação denominada Papéis do Panamá [Panama Papers], anunciou esta quarta-feira, citada pela Reuters, que vai fechar portas devido aos danos económicos e reputacionais que sofreu devido ao seu papel nesta fuga fiscal que se tornou dos grandes escândalos mundiais de 2016.

Os Papéis do Panamá surgiram no âmbito de uma investigação levada a cabo por vários jornais mundiais e coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas. Em causa estavam ligações a paraísos fiscais de centenas de pessoas, entre as quais 140 antigos e actuais dirigentes mundiais.

A informação, com base nos ficheiros da Mossack Fonseca, lançou luz sobre um mundo onde se movem milionários, governantes mundiais e outras figuras ligadas a esquemas de fuga aos impostos e lavagem de dinheiro.



