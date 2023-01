Mota-Engil quer alargar "board" e chama Paulo Portas

A Mota-Engil convocou uma assembleia-geral de acionistas para o dia 30 de janeiro, no Porto, na qual vai votar alterações ao Conselho de Administração, como a nomeação de três novos membros, foi comunicado ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota Gestão e Participações propôs a eleição, para o mandato em curso (2021-2023), de Paulo Portas, José Pinto Nogueira e João Parreira como membros do Conselho de Administração da construtora.

Da ordem de trabalhos faz igualmente parte a votação da proposta que fixa o montante da caução a prestar pelos membros do Conselho de Administração eleitos.

Em cima da mesa estará também a fixação em 17 do número de membros do Conselho de Administração da sociedade.

Por outro lado, vai ser discutida e deliberada a aceitação da renúncia de Xiangrong Wang enquanto vogal deste órgão.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Mota-Engil subiram 0,99% para 1,22 euros.