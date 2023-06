Mudança na lei tira ajuda no crédito à habitação

Milhares de clientes vão ficar de fora do apoio que cria a bonificação no crédito à habitação e que começa a ser pago este mês (e que tem um máximo de 720,65 euros por ano). Segundo apurou o CM junto de vários bancos e da Deco, o cálculo para a atribuição daquele apoio implica que a taxa de esforço (montante do rendimento familiar reservado para o pagamento dos créditos contraídos), que tem de ser igual ou superior a 35%, seja fixada só com base no empréstimo à habitação, e não com base em todos os créditos que o mutuário tem que pagar como acontece noutras medidas do pacote ‘Mais Habitação’.









