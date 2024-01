A Autoridade da Concorrência aplicou coimas no valor total de 3,8 milhões de euros, posteriormente reduzido, a duas multinacionais da área da consultoria tecnológica por práticas anticoncorrenciais, entre 2014 e 2022. Em causa estão acordos de não contratação entre multinacionais, afirma a AdC, explicando que as empresas se comprometeram “a não contratar ou efetuar propostas espontâneas aos trabalhadores das empresas com quem estabeleceram o acordo”.









“A AdC sancionou duas multinacionais da área da consultoria tecnológica por práticas anticoncorrenciais no mercado laboral durante os anos 2014 a 2022”, indicou esta quinta-feira, em comunicado, a instituição.