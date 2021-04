"Não foi" discutida recapitalização pública do BES com Banco de Portugal, diz ex-ministra das finanças

A ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque disse esta quinta-feira no parlamento que não foi discutida entre o Governo e o Banco de Portugal a possibilidade de recapitalização pública do BES com recurso à linha da 'troika'.

"Não foi", respondeu à deputada do BE Mariana Mortágua na primeira pergunta durante a sua audição Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, quando questionada "em que moldes é que a possibilidade de recapitalização pública foi discutida" entre as partes.

A deputada deduziu então que, "portanto, o Banco de Portugal quando falou publicamente da linha de recapitalização pública estava a falar de uma possibilidade teórica que não foi discutida diretamente com o Governo".

"Exatamente", respondeu Maria Luís Albuquerque, acrescentando que "havia essa possibilidade prevista na legislação, mas não chegou nunca a ser discutida em concreto com o Governo".



Maria Luís Albuquerque garantiu que nunca estabeleceu nenhum teto para a capitalização do que viria a ser o Novo Banco, referindo que os 4,9 mil milhões de euros foram fixados pelo Banco de Portugal. A ex-ministra foi confrontada pela deputada do BE Mariana Mortágua sobre aquilo que considerou uma "contradição", já que, nesta mesma comissão, responsáveis de então pelo Banco de Portugal disseram que levaram a uma reunião um montante de capitalização para o banco que nasceu do colapso do BES "acima dos 5 mil milhões de euros" e que a antiga ministra "terá dito que o montante não poderia ultrapassar os 5 mil milhões de euros".



"Eu nunca estabeleci nenhum teto ao valor. Não tinha condições de o fazer. Independentemente de a senhora deputada acreditar ou não, a separação de ativos e passivos é feita exclusivamente pelo Banco de Portugal, o Ministério das Finanças não tem sequer acesso à informação detalhada", assegurou.



A ex-ministra das Finanças garante que o que o Fundo de Resolução fez na venda do Novo Banco foi a definição de procedimentos na venda mas Maria Luís Albuquerque voltou a afirmar que não teve acesso aos valores nessa fase, explicando que o processo não chegou ao ponto em que o ministério poderia ter acesso aos valores.



Cecília Meireles questionou Maria Luís Albuquerque sobre o valor de recapitalização. "Se fossem oito mil milhões, qual era a resposta do Ministério das Finanças? Quais foram as explicações do Banco de Portugal?", questionou a deputada. A ex-ministra das Finanças responde que teria ficado totalmente em choque, "mas atendendo àquilo que são as responsabilidades do Ministério das Finanças teria ali a limitação de que só havia 6,4 mil milhões na linha de recapitalização, teria sido necessário ir ao mercado buscar mais", disse.



O PAN questionou a Maria Luís sobre eventuais conflitos de interesse de João Moreira Rato, por este ter participado no fundo que acabou por ser vendido ao grupo Espírito Santo. A ex-ministra responde que não houve conflitos de interesse, explicando que o ""o dr. João Moreira Rato é um profissional de primeira água, é uma pessoa competentíssima".



A supervisão dos bancos atualmente é feita através de regras comuns que diz que bancos com dimensão são supervisionados por uma entidade europeia, refere Maria Luís após questionada pela Iniciativa Liberal sobre a supervisão feita na venda do banco.