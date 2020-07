Neeleman aceita 55 milhões de euros para sair da TAP. Acordo só depende da Azul

O empresário David Neeleman aceitou receber 55 milhões de euros para sair da Atlantic Gateway, dona de 45% da TAP, disse ao Negócios fonte próxima do processo.

No entanto, falta ainda a transportadora brasileira Azul, que subscreveu em 2016 uma emissão obrigacionista de 90 milhões de euros, aceitar a proposta do Estado de não o converter em ações, o que lhe daria 6% do capital da TAP, mantendo esse empréstimo até à maturidade, ou seja até 2026.

Segundo avança o Jornal de Negócios, está neste momento a decorrer uma reunião com a transportadora brasileira, que foi fundada por David Neeleman, no sentido de se conseguir um acordo final ainda esta quarta-feira.

O acordo de saída de Neeleman da Atlantic Gateway por 55 milhões foi já conseguido, faltando agora saber que percentagem será tomada pelo Estado e por Humberto Pedrosa, sócio de Neeleman na Atlantic Gateway.

Segundo avançou ontem a SIC o Estado estava disponível para avançar com 40 milhões, enquanto a Humberto Pedrosa caberiam 15 milhões. No entanto, esses valores não estarão ainda fechados.

Em cima da mesa está a possibilidade de o Estado elevar a sua posição a 70%, Humberto Pedrosa com 25%, continuando os trabalhadores da TAP com 5%.