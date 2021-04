Há já cinco interessados em comprar a posição maioritária de Alfredo Casimiro na Groundforce, apurou o CM. O patrão da empresa de handling já assinou um contrato de exclusividade para a venda das suas ações (50,1%) com o fundo espanhol Atitlan, que, com a Sovena, detém o maior olival do Mundo, situado no Alentejo.