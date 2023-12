As ações da Greenvolt fecharam na quinta-feira a valer 8,185 euros, uma subida de 9,93%, face ao dia anterior, após o anúncio da Oferta Pública de Aquisição (OPA) do fundo gerido pela empresa norte-americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR). O negócio pode valer, aos sete acionistas que aceitaram vender 60%, cerca de 700 milhões de euros, segundo cálculos do jornal ‘Negócios’.









