Combustíveis voltam a ficar mais caros

Após várias semanas de duras negociações, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP+) chegaram a acordo para aumentar, a partir de agosto, o volume de produção em 400 mil barris por dia a cada mês.Apesar da subida anunciada este domingo, os analistas internacionais admitem que os preços do crude venham a manter-se em alta ao longo do verão, podendo chegar, no caso do petróleo Brent, referência para Portugal, aos 80 dólares (68 euros) por barril, já que a procura continua superior à oferta.