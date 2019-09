Nestlé vende sede à MPEP por 12,5 milhões de euros

A Nestlé Portugal vendeu a sua sede, em Oeiras, distrito de Lisboa, por 12,5 milhões de euros à MPEP, subsidiária da Merlin Properties, mas vai manter-se no mesmo edifício como arrendatária, com um contrato de 12 anos, foi anunciado."A Nestlé Portugal e a MPEP, uma subsidiária portuguesa da sociedade imobiliária espanhola Merlin Properties SOCIMI SA, concretizaram ontem [quinta-feira] uma operação de 'sale & leaseback' do edifício da sede Nestlé em Portugal, situado em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras", avançou, em comunicado, a empresa.Com esta operação, a companhia de alimentação e bebidas passa a arrendatária da sua sede, tendo um contrato de 12 anos com um 'break-option' (opção de pausa) ao final de sete.O valor da venda foi acordado em 12,5 milhões de euros.Inaugurado em 1994, o edifício foi, inicialmente, projetado para albergar 450 pessoas, mas o crescimento que a marca verificou nos últimos três anos vai implicar a transformação da sede para o novo Nestlé Campus, que acomodará mil pessoas.A MPEP assumirá "uma parte muito significativa" do investimento nas obras, indicou a empresa.As intervenções vão começar em outubro e estarão concluídas no início de 2021."O novo 'layuout' irá assegurar um ambiente de trabalho mais eficiente e mais ágil, potenciando as novas formas de trabalho flexível que a Nestlé está a implementar em Portugal. O Nestlé Campus será inclusivo, respeitando a diversidade geracional e cultural, bem como as diversas nacionalidades que compõem a população da Nestlé", lê-se no documento.