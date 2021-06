Nomeada Comissão de Credores da Coelima com CGD a presidir

O Tribunal nomeou a Comissão de Credores da Coelima, que inclui cinco elementos, sob a presidência da Caixa Geral de Depósitos (CGD), avançou à Lusa o sindicato têxtil do Minho.

"O Tribunal constituiu a comissão de credores com cinco elementos. A presidir está a Caixa Geral de Depósitos e engloba também o fundo autónomo de apoio à recuperação de empresas, o Novo Banco, a Segurança Social e um representante dos trabalhadores", adiantou o coordenador do Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-Montes, Francisco Vieira, em declarações à Lusa.

De acordo com o sindicalista, que foi apontado, em plenário, como representante dos trabalhadores da têxtil Coelima, entre os suplentes desta comissão encontram-se o BCP e o Viptrade.