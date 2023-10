Norma orçamental trava espiral de aumentos no IUC

O Orçamento do Estado para o próximo ano prevê não só um aumento de 25 euros no IUC dos automóveis anteriores a 2007, como também limita as subidas seguintes daquele valor. A medida prevista no OE 2024 abrange cerca de três milhões de automóveis e meio milhão de motociclos.



“A coleta do IUC, relativa aos veículos das categorias A e E, decorrente das alterações efetuadas pela presente lei, não pode aumentar, anualmente, mais de 25 [euros] por veículo”, lê-se no documento entregue na Assembleia da República.









