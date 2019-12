NOS define penalização máxima de 500 euros para denúncia antecipada do contrato

A NOS fixou em 500 euros o valor máximo a pagar em caso de denúncia antecipada do contrato, ou seja, no decorrer do período de fidelização. A redução, em cerca de 50%, entra em vigor no dia 1 de fevereiro do próximo ano, anunciou esta quinta-feira a operadora.A empresa é assim a primeira a reduzir o valor da penalização na quebra da fidelização após a publicação, há pouco mais de uma semana, de um estudo da Autoridade da Concorrência (AdC) que mostrava precisamente que aquela operadora era a que cobrava mais aos seus clientes pela rescisão do contrato, podendo ser superior a mil euros. Segundo a análise da AdC, a penalização na Vodafone pode ir até aos 700 euros e aos 900 euros na Meo.Também a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) tinha identificado os elevados encargos na denúncia de contrato e tinha proposto à Assembleia da República alterações às regras de fidelização nos serviços de telefone fixo e móvel, internet e TV.A alteração das regras à fidelização nas telecomunicações, realizada em 2016, acabou por se traduzir num aumento substancial dos custos suportados pelos clientes. Segundo a Anacom, o valor das vantagens associadas à fidelização subiu 46% desde 2016.